Fenerbahçe Lyon deplasmanında farkı 2'ye çıkardı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü yakaladı. İşte maçın golleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın 24. dakikasında sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in golüyle öne geçti.
GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026
Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Archie Brown, Fenerbahçe'ye 2 farklı üstünlüğü getirdi.
GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026