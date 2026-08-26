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Fenerbahçe Lyon deplasmanında farkı 2'ye çıkardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü yakaladı. İşte maçın golleri...

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Fenerbahçe Lyon deplasmanında farkı 2'ye çıkardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın 24. dakikasında sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Archie Brown, Fenerbahçe'ye 2 farklı üstünlüğü getirdi.

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