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FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen oyunculardan Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncu için kararın yakın zamanda açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

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FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerin ardından yabancı oyuncularıyla yollarını bir bir ayıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen bir isim hakkında dikkat çeken gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Matteo Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Diego Carlos'un transferinde kritik saatlere girildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Tekrar İtalya'ya gitmek isteyen Brezilyalı stoperin, Como için perşembe gününe kadar bekleyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Carlos'un, bu sürenin ardından diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Brezilyalı oyuncu için ülkesinden gelen teklifler de bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Son saatlerde bazı Brezilya kulüplerinin deneyimli savunmacının transferi için harekete geçtiği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

Fenerbahçe ile toplamda 5 maçta görev alabilen 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Como'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi

İtalyan kulübünde 31 maça çıkan Carlos, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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