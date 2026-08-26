FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos için kritik karar! Açıklanması an meselesi
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen oyunculardan Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncu için kararın yakın zamanda açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerin ardından yabancı oyuncularıyla yollarını bir bir ayıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen bir isim hakkında dikkat çeken gelişme yaşandı.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Diego Carlos'un transferinde kritik saatlere girildi.