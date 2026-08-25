İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi ilk 11'de zorunlu değişiklikler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları sonrası İsmail Kartal, iki yıldızın yerine dahil edeceği oyuncuları belirledi. İşte detaylar...