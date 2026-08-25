İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!
Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi ilk 11'de zorunlu değişiklikler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları sonrası İsmail Kartal, iki yıldızın yerine dahil edeceği oyuncuları belirledi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak.
OL Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, rövanş maçında galip gelen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.
İSMAİL KARTAL'IN MERKEZ PLANI
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik direktör, odağını merkeze merkeze çevirdi. Kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın hem kadrodaki eksiklerden hem de ilk maçta orta saha üstünlüğünün kaybedilmesinden kaynaklı olarak yeni bir orta saha planı üzerinde durduğu öğrenildi.
İSMAİL VE NENE TEKRARDAN 11'DE
İsmail Kartal'ın, sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Marco Asensio'nun yerine ilk 11'de İsmail Yüksek'e şans vereceği öğrenildi.
Başarılı teknik adam bu sayede Kante ve Guendouzi ile beraber fiziksel olarak çok daha güçlü ve dinamik bir orta saha oluşturmayı hedefliyor.
Konyaspor maçında geçirdiği kafa travması sebebiyle Lyon karşısında forma giyemeyecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise Dorgeles Nene formaya en yakın isim konumunda.
FORVETTE TALISCA
Kartal'ın Lyon deplasmanında forvet bölgesindeki tercihinin ise Anderson Talisca olacağı aktarıldı.
GOLCÜLER FORMA ŞANSI BEKLEYECEK
Henüz fiziksel anlamda tam olarak hazır olmayan Romelu Lukaku ve Vedat Muriç'in ise karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.