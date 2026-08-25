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İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi ilk 11'de zorunlu değişiklikler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları sonrası İsmail Kartal, iki yıldızın yerine dahil edeceği oyuncuları belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

OL Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, rövanş maçında galip gelen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

İSMAİL KARTAL'IN MERKEZ PLANI

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik direktör, odağını merkeze merkeze çevirdi. Kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın hem kadrodaki eksiklerden hem de ilk maçta orta saha üstünlüğünün kaybedilmesinden kaynaklı olarak yeni bir orta saha planı üzerinde durduğu öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

İSMAİL VE NENE TEKRARDAN 11'DE

İsmail Kartal'ın, sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Marco Asensio'nun yerine ilk 11'de İsmail Yüksek'e şans vereceği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

Başarılı teknik adam bu sayede Kante ve Guendouzi ile beraber fiziksel olarak çok daha güçlü ve dinamik bir orta saha oluşturmayı hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

Konyaspor maçında geçirdiği kafa travması sebebiyle Lyon karşısında forma giyemeyecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise Dorgeles Nene formaya en yakın isim konumunda.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

FORVETTE TALISCA

Kartal'ın Lyon deplasmanında forvet bölgesindeki tercihinin ise Anderson Talisca olacağı aktarıldı.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

GOLCÜLER FORMA ŞANSI BEKLEYECEK

Henüz fiziksel anlamda tam olarak hazır olmayan Romelu Lukaku ve Vedat Muriç'in ise karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Lyon maçı ilk 11 planı!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Nene, Talisca.

#Kerem Aktürkoğlu #Marco Asensio #Olimpik Lyon #İsmail Yüksek #Konyaspor #Dorgeles Nene #Anderson Talisca #Kante #Romelu Lukaku
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