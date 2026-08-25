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Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Arsenal'in 22 yaşındaki stoperi Cristhian Mosquera'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte transferde tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yıldız isim arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler İngiltere Premier Lig'e çevrildi.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki Cristhian Mosquera'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

İSMAİL KARTAL BİZZAT İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda Mosquera için harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

TRANSFERDE PLANI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin genç savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

KARAR ARTETA'NIN

Arsenal yönetiminin ise Cristhian Mosquera'nın geleceği konusunda son kararı teknik direktör Mikel Arteta'ya bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

İngiliz ekibinin teknik heyetinin vereceği karar, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

ARSENAL KARNESİ

Londra ekibine geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mosquera, 37 resmi maçta forma giyerek Arteta'nın savunmada ciddi şans tanıdığı isimlerden birisi oldu.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

PİYASA DEĞERİ

İspanya Milli Takımı formasını 2 kez terleten 22 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Sarı-lacivertliler, 1-1'in rövanşında Lyon'u mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmak isterken, savunma hattına yapılacak takviyeyle kadro derinliğini artırmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

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#Fenerbahçe #Arsenal #Nathan Ake #Mason Greenwood #Romelu Lukaku #Jayden Oosterwolde #İsmail Kartal #Mikel Arteta #Lyon #Şampiyonlar Ligi
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