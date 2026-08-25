Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Arsenal'in 22 yaşındaki stoperi Cristhian Mosquera'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte transferde tüm detaylar...