Fenerbahçe, Oosterwolde'nin yerine Arsenal'dan o transferi getirecek!
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Arsenal'in 22 yaşındaki stoperi Cristhian Mosquera'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte transferde tüm detaylar...
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yıldız isim arayışlarına devam ediyor.
Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler İngiltere Premier Lig'e çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki Cristhian Mosquera'yı gündemine aldı.
İSMAİL KARTAL BİZZAT İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda Mosquera için harekete geçtiği belirtildi.
TRANSFERDE PLANI BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin genç savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.
KARAR ARTETA'NIN
Arsenal yönetiminin ise Cristhian Mosquera'nın geleceği konusunda son kararı teknik direktör Mikel Arteta'ya bıraktığı öğrenildi.
İngiliz ekibinin teknik heyetinin vereceği karar, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.
ARSENAL KARNESİ
Londra ekibine geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mosquera, 37 resmi maçta forma giyerek Arteta'nın savunmada ciddi şans tanıdığı isimlerden birisi oldu.
PİYASA DEĞERİ
İspanya Milli Takımı formasını 2 kez terleten 22 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 1-1'in rövanşında Lyon'u mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmak isterken, savunma hattına yapılacak takviyeyle kadro derinliğini artırmayı planlıyor.