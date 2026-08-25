Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacakları Lyon karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Kartal, "Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Vedat Muriç, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacakları Lyon müsabakası öncesi basın toplantısı düzenledi.



İSMAİL KARTAL:



"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

"Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız."

"Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz."

VEDAT MURİÇ:



"Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama hocamızın istediklerini biliyoruz. Tecrübemizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız.



Her zaman söylüyorum, forvet olsam da amacım sadece gol atmak değil. Fırsat buldukça sahada olduğum sürece ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu.



Önemli olan gol atmama değil maçı kazanmamız. Stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah yine üstünlük kuracağım.



Talihsiz bir sakatlık yaşadım, önümüzde hazırlık dönemi yok zorlanıyorum ama maç oynayarak kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak.



Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli hisleri yaşıyoruz. Duygusallığımızı tecrübemiz ve kalitemizle kenara koyacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz."