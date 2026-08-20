Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. O futbolcu için 2. Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar...