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Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. O futbolcu için 2. Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Sarı-lacivertliler, Lyon maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maça odaklandı.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Bu anlamda Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden başladı.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Kanarya'da diğer yandan kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de ayrılık haberleri peş peşe gelirken o futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Karşıyaka altyapısında yetişen ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt için 2. Lig ekibi Aliağa FK harekete geçti.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

Sarı-lacivertli takımla antrenmanlarına devam eden 19 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

19 yaşındaki genç yetenek yaz transfer döneminde İzmir ekibi Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den 2. Lig'e...

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Ana mevkisi sağ kanat olan Adem Yeşilyurt, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev alabiliyor.

#İsmail Kartal #Lyon #UEFA Şampiyonlar Ligi #TÜMOSAN Konyaspor #Aliağa FK #Adem Yeşilyurt #Fenerbahçe
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