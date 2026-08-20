Karşıyaka altyapısında yetişen ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt için 2. Lig ekibi Aliağa FK harekete geçti.
Sarı-lacivertli takımla antrenmanlarına devam eden 19 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
19 yaşındaki genç yetenek yaz transfer döneminde İzmir ekibi Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
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