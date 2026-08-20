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Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde rotasını genç yeteneklere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen Arjantinli futbolcuları radarına aldığı belirtildi. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında genç oyunculara da yöneldi.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda U-23 statüsündeki futbolcular için araştırmalarını sürdürürken Chelsea'nin kadrosunda bulunan iki Arjantinli yeteneği takibe aldı.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

GÖZLER ANSELMINO'DA!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri Aaron Anselmino.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Chelsea, 21 yaşındaki stoperi 2024 yılında Boca Juniors'tan transfer etti ancak oyuncu bir süre daha Arjantin ekibinde forma giymeye devam etti.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Borussia Dortmund'da, ikinci yarısını ise Strasbourg'da kiralık geçiren Anselmino, yeni sezonda Chelsea'nin A takımında düzenli forma bulmakta zorlanabilir.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Genç savunmacının durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, uygun şartların oluşması halinde kiralama seçeneği için devreye girmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Anselmino, Johor ile oynanan hazırlık maçında adalesinden sakatlık yaşamıştı. Ancak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve kısa süre içerisinde yeniden takımla çalışmalara başlamasının beklendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

DİĞER İSİM BARCO!

Fenerbahçe'nin Chelsea'den düşündüğü bir diğer Arjantinli ise Valentin Barco.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ AVANTAJ

22 yaşındaki futbolcu, sol bek, orta saha ve sol kanatta görev yapabilmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin transfer planında öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Barco geçtiğimiz sezon Strasbourg formasıyla 43 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Strasbourg'daki performansının ardından Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulan Barco, özellikle savunmanın solundaki alternatif ihtiyacı nedeniyle Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Fenerbahçe'den transferde Chelsea çıkarması! Hedef iki genç yıldız

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, Barco'nun birden fazla bölgede oynayabilmesi transferde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

#Fenerbahçe #Chelsea #Trendyol Süper Lig #Jayden Oosterwolde
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