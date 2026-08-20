TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldı. Akdeniz ekibinin, 22 yaşındaki defans için istediği bonservis ücreti ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)