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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ'ı gündemine aldı. Akdeniz ekibinin, 22 yaşındaki defans için istediği bonservis ücreti ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Sarı-lacivertli takımda savunma hattına mutlaka takviye yapılması hedefleniyor. Milan Skriniar ve Nathan Ake'ye alternatif olabilecek bir stoper arayan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'dan 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ı gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen genç futbolcunun Alanyaspor'la kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Ümit Akdağ'ın sarılacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile Alanyaspor yönetimleri arasında genç savunmacı için transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Fotomaç'ın haberine göre, Alanyaspor'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise indirime gidip rakamı aşağıya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Kısa sürede görüşmelerden olumlu sonuç alınması planlanıyor. Aynı zamanda yerli rotasyonunun güçlendirilmesi açısından da stopere Ümit Akdağ'ın gelmesi amaçlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

2015'TE CHELSEA'YE GİTTİ

Ümit Akdağ, 2015'te altyapısından yetiştiği Steau Bükreş'ten Chelsea'nin akademisine transfer oldu. 2 yıl Chelsea altyapısında kalan Ümit, 2017'de Alanyaspor'dan keşfedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Ümit daha sonra sırasıyla Göztepe ve Fransız ekibi Toulouse'da kiralık oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

GEÇEN SEZON PARLADI

Alanyaspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ başarılı bir performans sergiledi. Sezonu 2 gol, 2 asistle tamamlayan Ümit, kısa sürede transferin ilgi çeken futbolcularından oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

Ümit Akdağ bu sezon da ligin ilk haftasında Alanyaspor formasıyla Gaziantep'e karşı 90 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Ümit Akdağ, savunmada çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Sol stoper, sol bek ve defansif orta sahada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, hava toplarına da hakim. 1.92 boyundaki Ümit, hem hücumda hem de defansta hava toplarında öne çıkıyor.

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