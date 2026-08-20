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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında gerilim yaşandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın krizi çözmek için harekete geçeceği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Lyon ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Mücadelede İsmail Kartal'ın takımın İspanyol yıldızı Marco Asensio için aldığı karar ise bir hayli gündem olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Sezon başında Kartal'ın 'Henüz fiziksel olarak hazır değil' sözlerine 'Yarına hazırım' paylaşımıyla karşılık veren İspanyol yıldız, bu kez kritik Lyon maçında yedek kalmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Fenerbahçe'de taraftarların sevgilisi konumundaki İspanyol yıldız, Lyon mücadelesinde tribünlerin baskısı sonrası oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Takvim'in haberine göre; ikili arasındaki gerilim sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Bu zamana kadar Kartal ve Asensio arasındaki gelişmeleri uzaktan takip eden Aziz Yıldırım'ın bu kez olaya müdahale edeceği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ve Marco Asensio ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek orta yolu bulmak istediği aktarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Başkan Aziz Yıldırım'ın bu görüşmede ikiliye, "Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım" diyeceği ifade edildi.

#Aziz Yıldırım #İsmail Kartal #Marco Asensio #Fenerbahçe #Asensio #Lyon
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