Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında gerilim yaşandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın krizi çözmek için harekete geçeceği belirtildi. İşte tüm detaylar...