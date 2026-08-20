Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve Marco Asensio'ya net mesaj

Sezon başında Kartal'ın 'Henüz fiziksel olarak hazır değil' sözlerine 'Yarına hazırım' paylaşımıyla karşılık veren İspanyol yıldız, bu kez kritik Lyon maçında yedek kalmıştı.
Fenerbahçe'de taraftarların sevgilisi konumundaki İspanyol yıldız, Lyon mücadelesinde tribünlerin baskısı sonrası oyuna dahil oldu.
Bu zamana kadar Kartal ve Asensio arasındaki gelişmeleri uzaktan takip eden Aziz Yıldırım'ın bu kez olaya müdahale edeceği belirtildi.
Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ve Marco Asensio ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek orta yolu bulmak istediği aktarıldı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın bu görüşmede ikiliye, "Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü.