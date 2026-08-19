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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan o ismin menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertlilerde istenmeyen adam ilan edilen Oğuz Aydın için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen yıldız oyuncu için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Oğuz Aydın'ın menajeri dün İstanbul'a geldi ve oyuncusunun geleceği hakkında sarı-lacivertli kulüple masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Takvim'in haberine göre, bu görüşmeden sonra teklifleri değerlendirecek Oğuz'un yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışı seçeneğine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Feyenoord dışında birçok kulüp de başarılı kanat oyuncusunu renklerine katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Feyenoord'un yanı sara Espanyol, Hamburg ve Rangers gibi takımlar da yıldız oyuncuyu transfer etmek için pusuda bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu arada Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş'ın da Oğuz Aydın için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu sezon 5 maçta forma giyen Oğuz'un gol ya da asisti bulunmuyor.

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