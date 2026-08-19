TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan o ismin menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde istenmeyen adam ilan edilen Oğuz Aydın için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen yıldız oyuncu için harekete geçti.
Oğuz Aydın'ın menajeri dün İstanbul'a geldi ve oyuncusunun geleceği hakkında sarı-lacivertli kulüple masaya oturdu.
Takvim'in haberine göre, bu görüşmeden sonra teklifleri değerlendirecek Oğuz'un yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışı seçeneğine sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Feyenoord dışında birçok kulüp de başarılı kanat oyuncusunu renklerine katmak istiyor.
Feyenoord'un yanı sara Espanyol, Hamburg ve Rangers gibi takımlar da yıldız oyuncuyu transfer etmek için pusuda bekliyor.
Bu arada Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş'ın da Oğuz Aydın için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunması bekleniyor.
Bu sezon 5 maçta forma giyen Oğuz'un gol ya da asisti bulunmuyor.