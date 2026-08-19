Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin yıldızının takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de gidecek oyuncular konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde adı ayrılık iddialarına karışan Jayden Oosterwolde için bazı kulüplerle görüşmeler yapılmıştı.