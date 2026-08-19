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Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin yıldızının takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de gidecek oyuncular konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Sarı-lacivertlilerde adı ayrılık iddialarına karışan Jayden Oosterwolde için bazı kulüplerle görüşmeler yapılmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın Hollandalı yıldızla ilgili "takımda kalsın" raporundan sonra pazarlıklar durdurulmuştu.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Geçtiğimiz günlerde ciddi bir sakatlık geçiren Oosterwolde konusunda tam ayrılık haberleri ortadan kalkmışken flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Takvim'in haberine göre yıldız futbolcudan ayrılık talebi geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Nathan Ake transferinden sonra oynamayı çok istemediği sol bek bölgesine mecburen kayan Oosterwolde'nin bu durumdan net şekilde memnuniyetsizlik duyduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Yıldız futbolcunun menajeri Joes Blakborn'ün de dün İstanbul'a gelmesi ayrılık dedikodularını daha da güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Blackborn'un hem Oosterwolde'nin takımdaki durumunu konuşmak hem de masadaki tekliflerle ilgili fikir alış verişinde bulunmak için İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la konuyu görüştükten sonra Hollandalı savunmacıyla ilgili kesin kararını verecek.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık talebi! Son kararı İsmail Kartal verecek

Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

#FB Spor Haberi #Fenerbahçe #İsmail Kartal #İstanbul #Nathan Ake #Jayden Oosterwolde
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