Fenerbahçe Devler Ligi özlemine son vermek için sahada! İşte İsmail Kartal'ın Lyon maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk maçta sahne alıyor. Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alacak sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ederek 17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemine son verme yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte İsmail Kartal'ın Lyon karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11...