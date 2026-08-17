Fenerbahçe Devler Ligi özlemine son vermek için sahada! İşte İsmail Kartal'ın Lyon maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk maçta sahne alıyor. Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alacak sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ederek 17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemine son verme yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte İsmail Kartal'ın Lyon karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de evinde Fransa takımı Olympique Lyon ile karşılaşacak.
Daha önceki eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyen sarı-lacivertliler, Lyon önünde ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor.
AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ
Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarında 305. maçına çıkacak. Kanarya, geride kalan 304 maçta 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 414 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü.
LYON İLE 6. RANDEVU
Fenerbahçe ile Olympique Lyon, tarihlerinde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü Lyon kazanırken bir maç da berabere tamamlandı.
Sarı-lacivertliler 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda karşılaştığı Fransız ekibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. İki ekip daha sonra 2004-2005 sezonunda da aynı gruba düştü. Kanarya, D Grubu'nda oynanan iki karşılaşmayı da 3-1 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.
İki takımın son karşılaşması ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında gerçekleşti. 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.
GÖZLER TALISCA'DA
Fenerbahçe, bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi eleme turları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 5 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 5 resmi maçta da ağları bulmayı başardı. Kanarya, geride kalan 5 maçta 6 gol atarken bu gollerin 5'ini Talisca, 1'ini Mason Greenwood kaydetti.
LUKAKU KADROYA EKLENDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Lyon maçı öncesi listeye eklendi. Öte yandan sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba da listeye dahil edilmedi.