Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken; ikinci yarıda bulduğu golle öne geçen Gençlerbirliği, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi mağlup etti. Spor yazarları, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte, o yazılar... (FB Spor haberleri)