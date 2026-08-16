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Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken; ikinci yarıda bulduğu golle öne geçen Gençlerbirliği, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi mağlup etti. Spor yazarları, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte, o yazılar... (FB Spor haberleri)

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Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE ZORU BAŞARDI!

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda oynayacağı Lyon maçını düşünerek ve rotasyon yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı. Fenerbahçe ne kadar rotasyon yaparsa yapsın, her mevkide oynayabilecek birbirinden kaliteli oyunculara sahip. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek gibi oyuncular, birinci sınıf kalitede, yıldız statüsündeki futbolcular. Fenerbahçe, Eryaman Stadı'ndaki maça başlar başlamaz oyunu tek kaleye çevirdi. Ama futbol o kadar enteresan bir oyun ki... Siz tek kale oynasanız bile rakip iki kez kalenize gelip, iki gol bulabiliyor.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, göze hoş gelen bir oyun oynuyor ama bu oyun, riskli bir oyun aynı zamanda. Çünkü geçiş hücumlarında, savunma arkasına atılan toplarla rakipleriniz ağır faturalar kesebilir size. Dün Gençlerbirliği'nin iki isabetli şutu gol oldu. Çünkü oyun keyif veriyor ama riski var bu oyunun. Stoperlerin bile orta sahada konumlandığı bir anlayışta, ataklardan sonuç alamazsanız, arkaya atılan toplarda hızlı geçişler yersiniz, eyvah eyvah! Dün Fenerbahçe'nin başına gelenler de tam böyleydi işte. Dakikalar 56'yı gösterirken, Fenerbahçe skor tabelasında 2-1 geriye düşmüştü. Fenerbahçe'nin yediği gollerde Guendouzi ve Skriniar'ın hatası vardı.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, baktı ki işler yolunda gitmiyor, değişiklik üstüne değişiklik yaptı. Kante, Greenwood, Vedat Muriç ve Kerem oyuna dahil oldu. Ama giren oyuncuların skora bir katkısı olmadı. Geriye düşen Fenerbahçe, aynı anlayışla yani tek kale oyununa devam etti. Üstelik bu kez dünya yıldızlarının hepsi de sahadaydı. Fenerbahçe birbirinden net gol pozisyonlarına girip, Talisca şutları ile Gençlerbirliği kalesini adeta döverken, İrfan Can Eğribayat, mucizevi kurtarışlar yaptı. Gençlerbirliği, oyunun son bölümünde çok iyi savunma yaptı. Fenerbahçe, bu savunmayı aşmak için her şeyi yaptı ama maçı kaybetti. Transfere yaklaşık 200 milyon euro harcayan yıldızlar topluluğu Fenerbahçe, sadece 1 milyon 600 bin euro'luk transfer yapan Gençlerbirliği'ne yenildi.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Helal olsun Metin Diyadin'e! Bir Anadolu takımı, ancak böyle bir oyunla Fenerbahçe'yi yenebilirdi. Metin Diyadin ve öğrencileri, dün Eryaman Stadı'nda adeta suda ateş yaktılar. Dağı devirdiler. Büyük bir mucizeye imza attılar. Fenerbahçe daha Ankara'ya ayak basmadan kağıt üzerinde bu maça üç puan yazmıştı. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve dün zoru başardı Fenerbahçe! Fenerbahçe lige kötü bir başlangıç yaptı. Ama Fenerbahçe bu maçı hemen unutup, Lyon maçına odaklanmalı. Avrupa maçlarında formda bir görüntü sergileyen İsmail Kartal, dün maçı çevirebilecek hamleleri yapamadı ve sınıfta kaldı.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRO BOL - İYİCE DİNLENİN!

Maç öncesi zorunlu kaleci değişikliği dahil yapılan 6 oyunculu rotasyon rahatsız ediciydi. Süper Lig daha yeni başladı. Ne yorgunluğu ne trafiği Allah aşkına! Verilen şansı en iyi kullanan hiç şüphesiz Levent Mercan'dı. Vallahi helal olsun. Profesyonel, sorunsuz, ne zaman görev verildiyse layığıyla yerine getiriyor. İsmail hocanın gereksiz rotasyonu çok kolay geçebilecek karşılaşmayı tuhaf bir noktaya getirdi. Madem yanlışlık yaptın en azından devre arasında telafi edebilirdin. Ama ne yazık ki 2. golü yiyene kadar bekledin. Ey İsmail hoca; hala İrfan Can Kahveci'den bir şey olmayacağını anlayamadın mı?

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu adam artık F.Bahçe seviyesinde bile değil. Neyin inadını yapıyorsun? Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam; hocanın İrfan'ı oynatmaması için Fred'e yaptığımı yapardım. Gönder, oynatamasın! İsmail Kartal baktı ki maç elden gidecek topu, tüfeği hepsini sahaya sürdü. Bu kez dinlendirmeye çalıştığın oyuncuların daha çok yorulmadı mı? Şu lige gümbür gümbür başlamak, psikolojik üstünlüğü ele almak varken riskleri alan İsmail hoca puan kaybının yegane sorumlusudur. Aceleyle gönderdiğin İrfan Can Eğribayat maçın yıldızı olurken sen sahaya 4. kalecinle çıkıyorsun! Şimdi Lyon maçına kadar iyice dinlenin! Tamam mı kuzucuklarım!

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - GOUTAS'IN ELİ PENALTI

Fenerbahçe hafta içi Olympique Lyon maçını düşünerek yerli ve milli ağırlıklı bir kadro ile sahadaydı. İsmail hocanın rotasyonlu kadrosunu görünce Süper Lig şampiyonluğu kadar Şampiyonlar Ligi'ni de hedeflediğini anlıyoruz. Önde yoğun baskı ve istekli başlayan Fenerbahçe kanatlardan, merkezden, duran toplardan hücum organizasyonları ile rakibini bunalttı.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kadrosu ve kulübesi ile en geniş ve konforlu takım Fenerbahçe disiplinli ve istekli oynadığı dakikalarda hücuma çıkarken kaptırılan topta Gençlerbirliği ilk defa geldi ve ilk isabetli şutla beraberliği buldu. Nasıl olsa gelmiyorlar diye hücumda çoğalan Fenerbahçe bu kez kontrataktan kalesinde ikinci golü gördü. İsmail hocadan geciken doğru hamleleri geldi. Kante oyuna girdikten sonra çok çalıştı. Talisca varını yoğunu ortaya koydu.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ceza alanı içi ve ön çizgisi üzerine yerleşen Gençlerbirliği'nin kalabalık savunmasını ve kaleci İrfan'ı Fenerbahçe bir türlü aşamadı. Bu mağlubiyet iş kazası da olsa İsmail hocaya yazar. Acaba maça ideal 11 ile çıkıp sonucu garantiledikten sonra rotasyona gitmeli miydi diye düşünmeden edemedik.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Oğuzhan Aksu yeni jenerasyondan bir isim. İyi götürdüğü maçta 70'te Talisca'nın şutunda Goutas'ın sağ kolu açık genişliyor ve sağ el ucu ile topa teması var. Pozisyon penaltı. Hızlı gelişen bu pozisyonu hadi hakem tespit edemedi yabancı VAR Andrew Dallas neden gerekeni yapmadı veya yapamadı? Sonuca tesir eden bu penaltı hafızalara kaydedilecek ve unutulmayacak.

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