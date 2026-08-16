Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...
Yabancı futbolcu saysının fazlalığı sebebiyle kadro planlaması için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Sidiki Cherif'in yeni adresini ve Kanarya'nın kazanacağı bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Transfer döneminde santrfor mevkisini Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak isimlere çevrilmişti.