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Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Yabancı futbolcu saysının fazlalığı sebebiyle kadro planlaması için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Sidiki Cherif'in yeni adresini ve Kanarya'nın kazanacağı bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Kadro planlaması için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Transfer döneminde santrfor mevkisini Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak isimlere çevrilmişti.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Chérif, Premier Lig ekibi Coventry City'ye transfer oldu.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

L'equipe'in haberine göre İngiliz kulübü, genç golcüyle beş yıllık sözleşme imzalarken transferin bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Kanarya, Cherif için Angers'e 4 milyon Euro kiralama, 18 milyon Euro da bonservis bedeli olmak üzere toplamda 22 milyon Euro ödemişti.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Chérif, sarı-lacivertli formayla 17 maçta 3 gol kaydetti.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Profesyonel kariyerine Angers'te başlayan Gine asıllı futbolcu, Fransız ekibinde tüm kulvarlarda 36 karşılaşmaya çıkıp 4 kez fileleri havalandırdı.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Fransız vatandaşlığı için süreçte olan Chérif, geçtiğimiz mart ayında Fransa Ümit Milli Takımı'nın da gündemine gelmişti.

Fransızlar transferi açıkladı! Sidiki Cherif...

Chérif, yeni takımı Coventry City ile Premier Lig deneyimi yaşayacak.

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