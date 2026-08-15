Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada galibiyet hedeflediklerini belirterek, neden rotasyona gittiklerini açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk maçlarının zorlu geçtiğine dikkat çeken Kartal, yoğun maç trafiğine de değindi. Deneyimli teknik adam, yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

"Öncelikle yeni sezon ülkemize ve bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam ligin ilk maçı. İlk maçlar biraz zor olur, biz bunun bilincindeyiz. 3-4 günde bir maçlara çıkıyoruz, bu kolay bir şey değil. Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun üstesinden gelmek için çalışıyoruz."

"3 PUAN ALIP EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Kartal, Fenerbahçe'nin hedefinin galibiyet olduğunu vurgulayarak, "Bu akşam buraya kazanmak için geldik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız, buradan da 3 puan alıp kendi evimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"REKABETİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

İlk 11'de yapılan tercihler hakkında da konuşan Kartal, rotasyonun yanı sıra kadrodaki tüm oyunculara güvendiklerini belirtti.

Kartal, "Aslında hem rotasyon hem de takım içerisindeki bütün oyuncularımıza güvendiğimizi, onların da oynaması gerektiğini göstermek için yapıyoruz. Takım içerisindeki rekabeti arttırmak için herkesin oynaması gerekiyor. Bu akşam bu arkadaşlarımıza şans verdik, onların da ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." dedi.