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Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, salı akşamı sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçı hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Gençlerbirliği deplasmanında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyonla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Olympique Lyon maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Saat 18.30'da başlayacak idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirecek.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Gençlerbirliği #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Olympique Lyon #Olimpik Lyon
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