Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasına gözaltı kararı!

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"TRİBÜNLERDE HOLİGANİZME ASLA GEÇİT VERMEYECEK, ÇOCUKLARIMIZIN HUZURUNU HER DAİM KORUYACAĞIZ"



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

"Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır." ifadelerine yer veren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN PAYLAŞIM GELDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır.Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir!

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ