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Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybederek şok bir yenilgi aldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, tartışmalı pozisyonlara da değindi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Sezon başı rotasyon hem çok tehlikeli hem de çok anlamsız geliyor bana. Kadrolar açıklandı, 4-5 tane net rotasyon var. Peki niye?"

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Salı gecesindeki Lyon maçını düşündükleri için. Peki rotasyon yapıldığında salı gecesi çok iyi bir sonuç alacağın garanti mi?"

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Üstelik oyuncular rotasyonu gördüklerinde 'Aaa rakip çok zayıf. Biz rahat rahat kazanırız' düşüncesine kapılıverirler."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"İlk yarım saat F.Bahçe maçın mutlak hakimi. G.Birliği kafayı kaldıramadı, dönen topları F.Bahçe aldı. Sol taraftan özellikle Levent ile Oğuz çok iyi geldiler, bu gelişlerinden birinde de F.Bahçe, Talisca ile öne geçti."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Ne olduysa bu golden sonra oldu. G.Birliği daha çok geldi ve o anda Guendouzi'nin aslında sadece Guendouzi'nin değil Ake ile beraber ortaklaşa hataları, beraberlik golünü getirdi."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Ake bilmeli ki arkası dönük baskı yemeye aday bir oyuncuya o pas verilmez. Guendouzi kaptırdı ve gol geldi."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"İkinci yarı F.Bahçe durgun başladı ama hâlâ oyuncu değişikliği yok."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Ne zamanki Skriniar topu kaptırdı, G.Birliği soldan geldi, harika bir ortaya da mükemmel bir kafa vuruşuyla öne geçiverdiler. İşte bundan sonra İsmail Kartal tüm tuşlara basmaya başladı."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Tıpkı 3 yıl önce Atina'da oynanan Olympiakos maçı gibi. Ama yetmedi ve F.Bahçe ligin ilk maçında hiç beklenmeyen bir mağlubiyet aldı."

Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

"Maçın en kritik anı 71. dakika. Talisca kaleye şut çektiğinde, G.Birliği'nde stoperin kolu açık ve elinin topla teması var. Ama tık yok, VAR hakeminden de tık yok ve penaltı güme gitti."

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