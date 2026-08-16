Ahmet Çakar Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybederek şok bir yenilgi aldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, tartışmalı pozisyonlara da değindi. İşte o yazı... (FB spor haberi)