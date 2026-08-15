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Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattında önemli bir değişiklik yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü'nün takımdaki geleceğinin yerli transferine bağlı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi savunma hattındaki hareketlilik devam ediyor.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Çağlar Söyüncü.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Tecrübeli futbolcunun, kadro planlamasında yaşanacak gelişmelere göre takımdan ayrılması gündeme gelebilir.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Yönetim, stoper bölgesine takviye yapılması halinde Çağlar'la yollarını ayırma ihtimalini değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda yerli savunmacı arayışında olduğu ve listenin başına Ümit Akdağ'ı aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

22 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansın ardından sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun transfer şartlarını görüşmek üzere Alanyaspor ile önümüzdeki hafta temas kurması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Taraflar arasındaki görüşmelerde bonservis bedelinin de masaya yatırılması planlanıyor. Daha önceki haberlerde Alanyaspor'un Ümit Akdağ için 10 milyon euro seviyesinde bir beklentisinin olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Ümit Akdağ transferinin gerçekleşmesi halinde kadroda hem genç hem de yerli bir stoper alternatifi oluşacak.

Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı

Çağlar Söyüncü'nün geleceği ise bu transfer sürecinin şekillenmesine bağlı olacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği görüşmeler, savunma hattındaki planlamanın yönünü belirleyecek.

#Fenerbahçe #Çağlar Söyüncü #Stoper #Alanyaspor #Ümit Akdağ
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