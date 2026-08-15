Fenerbahçe'de yerli planlaması! Çağlar'ın kaderi o isme bağlı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattında önemli bir değişiklik yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü'nün takımdaki geleceğinin yerli transferine bağlı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi savunma hattındaki hareketlilik devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Çağlar Söyüncü.
Yönetim, stoper bölgesine takviye yapılması halinde Çağlar'la yollarını ayırma ihtimalini değerlendiriyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda yerli savunmacı arayışında olduğu ve listenin başına Ümit Akdağ'ı aldığı belirtiliyor.
22 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansın ardından sarı-lacivertlilerin radarına girdi.
Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun transfer şartlarını görüşmek üzere Alanyaspor ile önümüzdeki hafta temas kurması bekleniyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerde bonservis bedelinin de masaya yatırılması planlanıyor. Daha önceki haberlerde Alanyaspor'un Ümit Akdağ için 10 milyon euro seviyesinde bir beklentisinin olduğu öne sürülmüştü.
Ümit Akdağ transferinin gerçekleşmesi halinde kadroda hem genç hem de yerli bir stoper alternatifi oluşacak.
Çağlar Söyüncü'nün geleceği ise bu transfer sürecinin şekillenmesine bağlı olacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği görüşmeler, savunma hattındaki planlamanın yönünü belirleyecek.