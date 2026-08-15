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Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşılık alternatif belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı sağ bek arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

Sarı-lacivertlilerin gündemine Torino forması giyen Norveçli Marcus Pedersen girdi.

Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

26 yaşındaki futbolcunun, Arap kulüplerinden ilgi gören Semedo'nun olası ayrılığı sonrası kadroya katılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

Giacomo Morandin'in haberine göre, Pedersen için Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Hull City, Fulham ve Bournemouth'un da devrede olduğu, Bundesliga'dan bazı kulüplerin de Norveçli oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

Torino'nun kısa süre önce Hull City'nin Pedersen için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek

İtalyan ekibinin, oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

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