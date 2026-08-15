Fenerbahçe'den sağ bek operasyonu! Semedo yerine o isim gelecek
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşılık alternatif belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı sağ bek arayışlarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertlilerin gündemine Torino forması giyen Norveçli Marcus Pedersen girdi.
26 yaşındaki futbolcunun, Arap kulüplerinden ilgi gören Semedo'nun olası ayrılığı sonrası kadroya katılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
Giacomo Morandin'in haberine göre, Pedersen için Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Hull City, Fulham ve Bournemouth'un da devrede olduğu, Bundesliga'dan bazı kulüplerin de Norveçli oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.
Torino'nun kısa süre önce Hull City'nin Pedersen için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ifade edildi.
İtalyan ekibinin, oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Temmuz 2025'te Torino'ya transfer olan Pedersen'in sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Norveç Milli Takımı'nda 36 kez forma giyen sağ bek, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Pedersen'in güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.