Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertliler, Ankara'da sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. İsmail Kartal'ın ekibi, 13 eksikle sahaya çıkacak ancak formdaki yıldız oyuncusu Talisca ile avantajlı durumda. Son 4 resmi maçta 5 gol atan Brezilyalı futbolcu, bu maçta da takımını sırtlamaya hazırlanıyor. Hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği kritik mücadelenin canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maç öncesi tüm detaylar!

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26-27 sezonunu Ankara'da açıyor. Şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezonda ilk maçını Gençlerbirliği deplasmanında oynayacak olan Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılarak iddiasını ilk haftadan perçinlemenin peşinde. 13 eksikle deplasmana giden İsmail Kartal'ın ekbinde geçen sezondan sarı kart cezalısı Ederson, sakat Mert Günok, Cengiz, Cherif, Çağlar, Oosterwolde, Musaba, Carlos, Livakovic, Becao, Mimovic ve Amrabat ile yeni transfer Lukaku kadroya dahil edilmedi. Gençlerbirliği ise taraftar gücünü arkasına alarak zorlu karşılaşmadan puan koparmanın hesaplaarını yapıyor. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının detayları!

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftası kapsamındaki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da yeni sezondaki iddiasını kanıtlamak için mutlak 3 puan hedeflediği kritik karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Etebo, Oğulcan, Diabate, Traore, Tongya, Koita

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEM KİM?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Direnç Tonusluoğlu ise mücadelenin 4. hakemi olacak.

SÜPER LİG'DE 97. RANDEVU

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği lig tarihinde bugüne kadar 96 maç yaptı. Sarı-lacivertliler 49 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 175 golüne, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi. İki ekip arasında oynanan son maçta 9 Şubat'ta sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etti.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar 1 kez kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Gençlerbirliği rekabetteki son galibiyetini 14 Mart 2021'de Kadıköy'de oynanan maçta aldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, 1992-1993'te ise Gençlerbirliği 4-3'lük galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin evinde 2011-2012 sezonundaki 6-1 ve 2019-2020 sezonunda 5-2'lik skorlu galibiyetler en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

TALİSCA BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, performansıyla ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 resmi maçta toplam 5 gol bulurken bu gollerin 4'üne Talisca imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, oynanan maçların tamamında ağları bulmayı başardı.

İSMAİL KARTAL, GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde 8. kez Gençlerbirliği'ne rakip olacak. Tecrübeli antrenör daha önce Fenerbahçe, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Ankara ekibine karşı mücadele etti. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet elde eden İsmail Kartal, 2'şer kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı.

METİN DİYADİN, FENERBAHÇE'YE KARŞI 5 MAÇI DA KAYBETTİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, eski takımı Fenerbahçe'ye 5. kez rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde 1998-2000 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Diyadin; Orduspor, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 5 mağlubiyet aldı.