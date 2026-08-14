Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mert Günok...

Fenerbahçe, kaleci Mert Günok'un sakatlık durumuna ilişkin duyuru yaptı.

Fenerbahçe, Mert Günok'un sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli kalecinin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.