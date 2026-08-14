Fred'den Fenerbahçe'ye veda paylaşımı!

Fenerbahçe'den ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, sarı-lacivertli kulüp için veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, sarı-lacivertli kulüp için sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Brezilyalı futbolcu nun yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Fenerbahçe. Öğrenme, adanmışlık ve sevgi dolu yıllar geride kaldı. Bu formayla çıktığım her maç benim için çok özeldi. Taraftarların desteğini, takım arkadaşlarımı ve bu yolculuğun parçası olan herkesi sonsuza dek kalbimde taşıyacağım." ifadeleri yer aldı.