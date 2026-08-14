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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptı. Futbolcular günü taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip bu akşam özel uçakla Ankara'ya giderek maç için kampa girecek.

#Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #İsmail Kartal #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Gençlerbirliği
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