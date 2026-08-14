Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kafilesi açıklandı! Romelu Lukaku kadroda yer aldı mı?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.
Sakatlıkları nedeniyle: Mert Günok, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba
Ağrıları nedeniyle: Çağlar Söyüncü
Cezaları nedeniyle: Ederson
Henüz hazır olmamaları / Tercih edilmemeleri nedeniyle: Romelu Lukaku (yeni transfer), Cengiz Ünder, Sidiki Cherif, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve Diego Carlos kafilede yer almadı.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriqi.
📋 Gençlerbirliği maçı kamp kadromuz. #GBvFB pic.twitter.com/X7Iy4b13BQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 14, 2026