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Fenerbahçe'de Mert Günok şoku! Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de Mert Günok şoku! Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe'de, Sturm Graz maçı sonrası şok bir sakatlık yaşandı.

Sarı lacivertlilerde kaleci Mert Günok'un, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'de, Başkent deplasmanındaki karşılaşmada kalede Tarık Çetin'in görev yapacağı kaydedildi.

Tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un, play-off turundaki ilk Lyon mücadelesine ise yetişmesi bekleniyor.

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