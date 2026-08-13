Fenerbahçe'den resmi ayrılık açıklaması! İrfan Can Eğribayat...
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Teşekkürler İrfan Can Eğribayat Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadeleri kullanıldı.
Teşekkürler İrfan Can Eğribayat— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2026
Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır.
2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor;… pic.twitter.com/8qIoGpiDtW
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PAYLAŞIMLARI
İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'mizde— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 13, 2026
Kırmızı-karalarımız, kaleci İrfan Can Eğribayat ile anlaştı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını devam ettiren ekibimiz, son olarak Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-karalarımız, 28 yaşındaki… pic.twitter.com/TOAzOUyaJl
Hoş Geldin 𝗜𝗿𝗳𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗻 𝗘𝗴̆𝗿𝗶𝗯𝗮𝘆𝗮𝘁 🙌 #KırmızıKara #BurasıAnkara pic.twitter.com/xTM1TQqsZx— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 13, 2026
🧤⚡️ pic.twitter.com/a2Hy4jbSwR— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 13, 2026