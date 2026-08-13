Fenerbahçe'den resmi ayrılık açıklaması! İrfan Can Eğribayat...

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Teşekkürler İrfan Can Eğribayat Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadeleri kullanıldı.

Teşekkürler İrfan Can Eğribayat



Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır.



2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor;… pic.twitter.com/8qIoGpiDtW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2026

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