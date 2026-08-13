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Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertli kulüp ve Atletico Mineiro, Fred transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin, transferden elde edeceği bonservis...

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Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Sarı-lacivertli kulübe 23/24 sezonunda katılan Fred ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Brezilya ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Anlaşmada ayrıca 500 bin euro değerinde bonusların bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Fred'in Atletico Mineiro ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Tarafların, perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından anlaşmanın tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Brezilyalı futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

Fenerbahçe formasıyla toplamda 129 maça çıkan Fred, 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı oyuncunun, sarı-lacivertlilerle olan kontratı, 2027 yazında sona erecekti.

Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis

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#Fenerbahçe #Fred
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