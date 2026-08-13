Fenerbahçe'de Fred için anlaşma sağlandı! İşte elde edilecek bonservis
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertli kulüp ve Atletico Mineiro, Fred transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin, transferden elde edeceği bonservis...
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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
Sarı-lacivertli kulübe 23/24 sezonunda katılan Fred ile yollar ayrılıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı.