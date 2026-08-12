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Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu skorların ardından play-off turuna yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları da Sturm Graz-Fenerbahçe müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

ZEKİ UZUNDURUKAN - YAPAY DEĞİL ORGANİK ZEKA!

Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık skor avantajı ile çıktığı dünkü karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk yarım saatte üç net gol pozisyonuna girdi. Kerem, Talisca ve Greenwood ile gole çok yaklaştık. Bu pozisyonlarda Sturm Graz kalecisi Khudiakov müthiş kurtarışlar yaptı. İlk yarının son bölümünde Graz daha çok topla oynayıp kalemize geldi. Ancak Fenerbahçe bu dakikalarda çok iyi savunma yaparak, rakibin net gol pozisyonuna girmesine izin vermedi. Orta alanda Kante çok iyi savaştı, bütün sahipsiz topları kaptı; rakibin ataklarını kesti, Fenerbahçe'nin hücum başlangıçlarına imza attı.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İkinci yarının başında Kerem ile gole çok yaklaştık. Ardından kalemizdeki büyük tehlikeyi Brown önledi ve kritik müdahalesi ile alkış aldı. Graz'ın ataklarını artırdığı dakikalarda İsmail Kartal'dan üç hamle birden geldi. Greenwood, Semedo ve Asensio kenara gelirken; Fred, Oğuz ve Mert oyuna dahil oldu. Ardından Talisca'nın düşürülüşü ile penaltı kazandık. O anda Sturm Graz'ın bütün ümitleri küf tuttu. Penaltıyı kullanan Talisca topu ağlara göndererek adeta bu iş bitti dedi.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Avrupa'da 4 maçta 4 gol... Talisca takır takır atıyor. Liebenau Stadı'na gelen Fenerbahçeli taraftarlar golün ve turun sevincini kutlarken, Graz taraftarı derin bir sessizliğe gömüldü. İlk yarının yıldızı Kante, ikinci yarıda da sahada basmadık yer bırakmadı. Adeta bir atom karınca gibi topları sildi süpürdü. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi Play-Off'una adını yazdırdı. Hem de iki maçta da Sturm Graz'ı eze eze yenerek eledik. Bu değerli ve güçlü Fenerbahçe kadrosu, Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İsmail Kartal'ı da tebrik etmek lazım. Yapay zekanın hüküm sürdüğü ortamda, organik zekası ile güçlü bir Fenerbahçe oluşturdu. Fenerbahçe'ye savaşçı bir kimlik kazandırdığın için... Fenerbahçe'ye kazanma alışkanlığı yerleştirdiğin için... Fenerbahçe'de bir oyun ezberi oluşturduğun için bravo İsmail hocam... Bu öz güveni yüksek ve sahada keyif alarak oynayan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da çok can yakar. Play-Off'taki rakibimiz Lyon oldu. Biz bu Lyon'u da parçalarız! Çünkü Fenerbahçe çok formda ve güçlü bir oyunu var! Bekle bizi Devler Ligi! Gümbür gümbür Fenerbahçe geliyor.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

MUSTAFA ÇULCU - TURU HAK ETTİ

Fenerbahçe ilk maçın skor avantajı ile telaşsız, kendinden emin ve sabırlı oyunu tercih etti. Sturm Graz hücuma çıktığında arkada bıraktığı boşluklara iyi giren Fenerbahçe ilk yarıda önemli pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi. Sturm Graz'ın inançsız ve düşük oyun temposu ile Fenerbahçe'yi hiç zorlayamadı.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Kadro ve oyun kalitelerine baktığımızda ise iki takım arasında büyük siklet farkı var. Kante çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Hatalı paslarını bile gitti bastı yine aldı hatasını kapattı. Boş alanları görünce 'bu maç Kerem'in maçı olur' dedik ama son vuruş becerisi ve final pas kalitesi istenilen seviyede olmayınca nafile! Greenwood 'benim burada ne işim var' der gibi mutsuz görünüyor. Asensio iki maçta da sönük kaldı. Skriniar, Guendouzi, Ake ve kaleci Mert ilk maçta olduğu gibi yine iyiydiler. İsmail hocanın özellikle Muriç hamlesi ve diğerleri doğruydu. Fenerbahçe iki maçı da kazanarak turu geçmeyi hak etti. Uzun yılların hasretine bir tur kaldı.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

UEFA Elit kategori hakemi İspanyol Alejandro Hernandez 43 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçlık tecrübeye sahip. Fenerbahçe'nin 2021'de Olympiakos'a 3-0 ve 2025'te son 16'da Rangers'a 3-1 mağlup olduğu Avrupa Ligi grup maçlarını yönetti. 14 yıldır La Liga'da görev yapıyor. 2016-2017 sezonunda ise yılın hakemi seçildi. Son Dünya Kupası'nda beklenen performansı gösteremedi 1 maçla geri döndü. Semedo'yu 12'de çektiler maçın başı diye sarı göstermemesini anladık ama 21'de Brown'u formasından çeken Malic'e göstermediği sarı kartı kabul edilemez. Hele ki çekmeden dolayı Semedo'ya 40'da gösterdiği sarı kart tam bir çifte standart uygulamaydı. Oyunun içinde kaldı top çarptı Talisca'ya engel oldu. Fenerbahçe lehine 64'de verdiği penaltı net doğru. Hernandez tecrübesiyle sorunsuz yönetti.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

EMRE BOL - DURUM OYUNA YETTİ

Fenerbahçe kötü oynadı diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Sarı- lacivertliler çok net durum oyunu oynadı. Özellikle ilk yarıda rakibi de, tribünleri de uyuttu. Sonuç olarak skor üstünlüğü bizdeydi. Gole ihtiyacı olan taraf Sturm Graz ekibi olduğu için daha istekli olmaları çok normal. Şunu net olarak söylemek lazım.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe fizik olarak hala hazır değil. Sturm Graz'ın liginde 2 haftayı geride bıraktı. Dolayısıyla dayanıklılık anlamında daha iyi durumdalar. İsmail hocanın Greenwood'u erken oyundan almasına şaşırdım doğrusu! Tamam iyi gününde değildi ancak Sturm Graz'ın ikinci yarıda daha önde oynayacağını düşünürsek ki öyle oldu; etkili olacağı zamandı. Sonrasında gelen penaltı golü rakibin süngüsünü iyice düşürdü. Zaten kalibresi Fenerbahçe'nin çok altında. Semedo'nun vücut dilini hiç beğenmiyorum.

Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Duyduğuma göre Aziz Başkan da oyununu beğenmiyormuş. Bence Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Semedo'dan çıkar. Hiç zorlanmadan en azından Avrupa Ligi'nin lig aşaması garantilendi. Ama asıl amaç Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak elbette. İnşallah bu sezon 17 yıllık hasrete son verilecek.

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