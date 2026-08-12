Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu skorların ardından play-off turuna yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları da Sturm Graz-Fenerbahçe müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)