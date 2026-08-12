Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Omar Fayed'in İtalyan ekiplerinden Frosinone için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Omar Fayed'i Frosinone'ye satmayı kabul etti. Mısırlı defans oyuncusunun, perşembe günü sağlık kontrolünden geçmek ve İtalyan kulübüyle sözleşme imzalamak için seyahat edeceği ifade edildi.

2023/24 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Fayed, sarı-lacivertliler ile resmi maçta görev almadı.

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