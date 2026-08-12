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Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, Lyon ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı yayın kanalı, maça dair detaylar ve başlama saati...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabına kalabilmek için Fransız devi Olympique Lyon ile eşleşti. Devler Ligi arenasında gruplara kalma mücadelesi verecek olan sarı-lacivertlilerde kritik ilk maç öncesi heyecan tavan yaptı. Taraftarlar ve sporseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman?", "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını aratıyor.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı ne zaman

FENERBAHÇE - LYON PLAY OFF MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı ne zaman

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi) - 1

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında dev müsabakanın Türkiye yayıncısı açıklandı. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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