UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, Lyon ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı yayın kanalı, maça dair detaylar ve başlama saati...

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabına kalabilmek için Fransız devi Olympique Lyon ile eşleşti. Devler Ligi arenasında gruplara kalma mücadelesi verecek olan sarı-lacivertlilerde kritik ilk maç öncesi heyecan tavan yaptı. Taraftarlar ve sporseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman?", "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını aratıyor.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON PLAY OFF MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında dev müsabakanın Türkiye yayıncısı açıklandı. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.