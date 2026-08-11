Fred kalacak mı, gidecek mi? İsmail Kartal basın toplantısında açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne henüz katılmadığını vurgulayan Kartal, Lyon eşleşmesine dikkat çekerken Fred'in geleceğiyle ilgili de flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yendi.

Eşleşmenin ilk maçını da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri:

"DAHA FARKLI MAÇ OLABİLİRDİ"

"İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek."

"OYUNCULARI NE KADAR DİNLENDİRECEĞİZ?"

"Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz."

"TARAFTAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR"

"Taraftarımıza teşekkür ederim. Yine bizi desteklediler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar."

FRED KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

"Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak."