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UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında da hareketlilik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti Türkiye'nin puan hanesine önemli bir katkı sağladı. İşte detaylar...

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UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sturm Graz'ı Talisca'nın golü ile 1-0 yendi. Toplamda 3-0'lık skorla eşleşmeden galip ayrılan sarı-lacivertliler adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Maçın ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

1- İNGİLTERE: 98.680

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

2- İTALYA: 84.232

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

3- İSPANYA: 78.618

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

4- ALMANYA: 76.688

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

5- FRANSA: 65.224

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

6- PORTEKİZ: 61.250

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

7- BELÇİKA: 56.650

UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası

8- HOLLANDA: 49.729

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