UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında da hareketlilik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti Türkiye'nin puan hanesine önemli bir katkı sağladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sturm Graz'ı Talisca'nın golü ile 1-0 yendi. Toplamda 3-0'lık skorla eşleşmeden galip ayrılan sarı-lacivertliler adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Maçın ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...