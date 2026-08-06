Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek turun kapılarını araladı. Karşılaşmanın ardından Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. İşte o yazı...
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ÖMER ÜRÜNDÜL-EN BÜYÜK KAZANÇ AKTÜRKOĞLU!
Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı.
Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti.