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Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek turun kapılarını araladı. Karşılaşmanın ardından Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. İşte o yazı...

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Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

ÖMER ÜRÜNDÜL-EN BÜYÜK KAZANÇ AKTÜRKOĞLU!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı.

Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti.

Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

Devre sonunda Greenwood'un mükemmel golüyle fark ikiye çıktı. İkinci yarı tahmin ettiğim gibi geçti. Fenerbahçe, fizik olarak oyundan düştü. İlk yarı top yapamayan Graz'ın zaman zaman oyunu kontrolü ettiğini, bazı tehlikeli atak girişimleri geliştirildiğini gördük.

Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

Sonra İsmail Kartal'dan hamleler geldi. İkinci yarıdaki kopuk futbolda rakip risk aldığı için Fenerbahçe'nin seyrek ataklarında da üçüncü golün de gelebileceği 2-3 pozisyon gelişti. Hele hele uzatma bölümünde kaçan fırsat çok netti. Sonuçta 2 farklı skorla maç noktalandı.

Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda fiziksel açıdan düşmesi normal. Bu kadro yapısının tempoda devamlılık sağlaması mümkün değil. Guendouzi ve Kante ağır yükü başarıyla taşıdılar.

Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

Skriniar son derece diriydi, yanındaki Ake'nin de işi biliyor olmasının Skriniar'ı daha da rahatlattığı gerçek. Greenwood gerçekten çok kaliteli bir kanat forveti.

Usta yazardan Fenerbahçe-Sturm Graz maçına dair yorumlar: Gecenin kazancı Kerem'in performansı!

Futbolu biliyor, az top kaybediyor, golü de mükemmeldi ama daha hazır değil. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı.

#Ömer Üründül #Sturm Graz #Fenerbahçe
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