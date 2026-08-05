Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım!
Fenerbahçe, 2-0 galip geldiği Sturm Graz maçı sonrası yapmış olduğu Kerem Aktürkoğlu göndermeli paylaşım ile dikkat çekti.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda sahasında Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 galip geldiği mücadele sonrası yapmış olduğu paylaşım dikkat çekti.
Fenerbahçe, İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun maç esnasında formasının çekildiği görüntüye yer verdi. Öte yandan o fotoğrafa, "Bu gece birinci sınıftı. Aktürkoğlu'nun formasını kapma yarışı biraz erken başladı!" notu düşüldü.
İŞTE O PAYLAŞIM
Top class tonight. The race to get Aktürkoğlu's shirt started a bit early! 😂 pic.twitter.com/7VffZ2Brox— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) August 5, 2026