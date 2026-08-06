Sturm graz maçı sonrası F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Kulübü ayrılığa izin verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye bir müjdeli haber de transfer gündeminden geldi. Santrfor takviyesi yapması beklenen sarı-lacivertlilerin gündemindeki genç yıldızın, kulübünden ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.