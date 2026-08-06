Sturm graz maçı sonrası F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Kulübü ayrılığa izin verdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye bir müjdeli haber de transfer gündeminden geldi. Santrfor takviyesi yapması beklenen sarı-lacivertlilerin gündemindeki genç yıldızın, kulübünden ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek, Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Sturm Graz maçının ardından "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek." İfadelerini kullanmıştı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe ile ismi transferde anılan Endrick hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, forvet transferinde harekete geçen Fenerbahçe, Real Madrid'den 20 yaşındaki yıldız Endrick'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcü için İspanyol kulübüne resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor.
Real Madrid'in de kiralama teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho da şu anda takımla çalışmalara devam eden genç yıldızın kiralanmasına izin veriyor.
Geçen sezon Fransa'da Olympique Lyon'a kiralanan Endrick'in bu sezon da kiralanacağı kaydedildi.