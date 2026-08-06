Spor yazarlarından Fenerbahçe-Strum Graz maçına dair yorumlar!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayan Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanan maçı 2-0'lık kazandı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Strum Graz maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (F.Bahçe Spor haberleri)
Giriş Tarihi:
ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE STRUM GRAZ'I SAHADAN SİLDİ!
Hazır olmayan Mason Greenwood böyle olağanüstü bir gol atıyorsa; hazır olan Greenwood, rakiplerin canına okur...
Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek, rakibi darmadağın eden bir futbol anlayışı ile başladı.
Sahanın her metrekaresinde rakibe yapılan pres ve hızlı oyun, Sturm Graz takımının başını döndürdü.
Fenerbahçe kaybettiği topları o kadar çabuk kazandı ki, Graz üst üste 2-3 pas yapamadı.
Fenerbahçe gol perdesini Talisca'nın jeneriklik golü ile açtı.
Süper transfer Greenwood, Graz kalesine uzun menzilli bir füze göndererek Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.
İlk yarıda Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı herkesi üzdü.
Umarım ki en kısa sürede sahalara döner.
İlk yarıda Stankovic'in Guendouzi'ye yaptığı harekete kırmızı kart çıkmalıydı.
Hakem Kavanagh sarı ile geçiştirdi.
Hatalı bir karardı.
Henüz hazır olmayan Asensio da dün takımı bir maestro gibi yönetti.
Skriniar ise tam bir cesur yürek, tam bir savaşçı. Savunmanın lideri, adeta belkemiği.
Dün muhteşem oynadı Milan Skriniar.
İlk yarıda skoru alan Fenerbahçe, ikinci 45'te daha kontrollü bir oyuna döndü.
İkinci yarıda Graz ataklarında Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Hatta kaleci Mert Günok'a iş bırakmadı.
İkinci yarıdaki kontrollü oyuna rağmen Talisca ve Greenwood ile çok net pozisyonlara girdik.