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İsmail Kartal'dan Sturm Graz maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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İsmail Kartal'dan Sturm Graz maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Dün gece itibariyle motivasyon anlamında çok iyi duruma geldik. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda geri bildirimler çok iyiydi. Birlikte güzel sohbetlerimiz oldu. Dün akşam her şey çok daha netleşti. Dün akşamdan itibaren maça hazırız. Hafta başından beri çok iyi hazırlandık.

Dün gece itibariyle motivasyon anlamında çok iyi duruma geldik. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda geri bildirimler çok iyiydi. Birlikte güzel sohbetlerimiz oldu. Dün akşam her şey çok daha netleşti. Dün akşamdan itibaren maça hazırız. Hafta başından beri çok iyi hazırlandık.

#Fenerbahçe #Sturm Graz #İsmail Kartal
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