UEFA Şampiyonlar Ligi, 3. Ön Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturyalı rakibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Devler Ligi'ne giden yolda hata yapmak istemeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, taraftar desteğini kullanarak rövanş öncesi avantaj elde etmenin peşinde. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadelenin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar ve maç öncesi son notlar haberimizde!

Fenerbahçe-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Avusturya ekibini alt ederek rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen İsmail Kartal'ın ekibi, önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi elemişti. Kendisi gibi Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme'den başlayan rakibi Sturm Graz ise İskoç rakibi Hearts'ı içeride ve dışarıda yendi ancak Avusturya Bundesliga'ya kayıpla başladı. Kritik mücadeleden galip ayrılarak Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak isteyen Kanarya'da eksik yok. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz maçının detayları!

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı kapsamındaki Fenerbahçe-Sturm Graz maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan ekibin Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşacağı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakalayacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakası, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Fred, Greenwood, İrfan, Kerem, Talisca

Strum Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Koller, Soglo, Stankovic, Fosso, Beganovic, Seidl, Hödl, Wlodarczyk

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

STURM GRAZ İLE 3. KEZ RAKİP

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 7. MAÇ

Avusturya ekibi Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez Galatasaray ile de Avrupa kupalarında rakip oldu. Graz takımı 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken Avusturya'daki müsabaka ise Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarın oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi bir müsabakada 7. defa rakip olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 303. MAÇ

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 52 tane de gol yedi.

SKOR YÜKÜ TALISCA'DA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon geride kalan 2 resmi maçta da takımının skor yükünü taşıdı. Kadıköy'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.

VEDAT MURIQI 6 YIL SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak. 6 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulübe transfer olan Muriqi, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Muriqi, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak. Golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerle son maçını 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynamıştı.