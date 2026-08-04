İsmail Kartal'dan Greenwood kararı! İşte Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler seyircisi önündeki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ise kritik mücadele öncesi ilk 11'ini netleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)