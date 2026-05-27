Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | TFF'nin 10+4 kuralını açıklamasının ardından kadrodaki yabancı oyuncularının bir kısmından vedalaşmak zorunda olan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir ayrılık ihtimali geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, ilk ayrılığın çok yakın olduğu ve Brezilyalı oyuncunun ülkesine dönme kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi Fenerbahçe'de adaylar kıyasıya rekabet ediyor.
Seçime günler kala 'seçim vaadi' olarak açıklanması beklenen transferlerin yanı sıra, sarı-lacivertli kulüpten ayrılması gündemde olan isimler için de yeni transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.