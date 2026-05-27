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Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | TFF'nin 10+4 kuralını açıklamasının ardından kadrodaki yabancı oyuncularının bir kısmından vedalaşmak zorunda olan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir ayrılık ihtimali geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, ilk ayrılığın çok yakın olduğu ve Brezilyalı oyuncunun ülkesine dönme kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi Fenerbahçe'de adaylar kıyasıya rekabet ediyor.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

Seçime günler kala 'seçim vaadi' olarak açıklanması beklenen transferlerin yanı sıra, sarı-lacivertli kulüpten ayrılması gündemde olan isimler için de yeni transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

Kadrosunda 20 yabancı bulunan Fenerbahçe'nin, TFF'nin açıkladığı 10+4 kuralı sonrası kadrodaki bazı oyunculara takım bulması ya da kontratını feshetmesi gerekecek.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

Sarı-lacivertli kulüpte forma giyen Brezilyalı isme ülkesinden bir kulübün talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

O İSİM DIEGO CARLOS

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, bu sezonu Como formasıyla kiralık olarak geçiren ve İtalyan kulübünün bonservisini almaya sıcak bakmadığı Diego Carlos, Sao Paulo'nun radarına girmiş durumda.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

33 yaşındaki savunmacının, Brezilya futboluna dönme ihtimaline de olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

MALİ ŞARTLAR NEDENİYLE ZOR

Ancak kulislerde bu transfer operasyonunun, mali şartlar nedeniyle oldukça zor olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

SAO PAULO'NUN TRANSFER PLANI

São Paulo yönetimi, sarı-lacivertlilerin Diego Carlos'u bedelsiz kiralamaya sıcak bakıp bakmayacağını ya da bonservisiyle satış için maddi bir talepte bulunup bulunmayacağını anlamaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

PERFORMANSI

Bu sezon Como formasıyla 31 maçta görev alan Carlos, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan stoperin 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

#Fenerbahçe #Diego Carlos #Como
A Spor
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