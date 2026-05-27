Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | TFF'nin 10+4 kuralını açıklamasının ardından kadrodaki yabancı oyuncularının bir kısmından vedalaşmak zorunda olan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir ayrılık ihtimali geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, ilk ayrılığın çok yakın olduğu ve Brezilyalı oyuncunun ülkesine dönme kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...