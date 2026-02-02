Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Fenerbahçe'nin Yuri Alberto için transfer teklifi belli oldu!
Ara transfer döneminde Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü takviyesi için Corinthians forması giyen Yuri Alberto'yu gözüne kestirmişti. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.
Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi de Youssef En-Nesyri karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın olası ayrılığı sonrası santrfor pozisyonunda doğacak boşluk nedeniyle harekete geçti.
Transfer için birçok 9 numara için görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesi Corinthians forması giyen Yuri Alberto'ydu.