Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Kim Min Jae için devreye girmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki stoperin ara transfer döneminde kiralanması amaçlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçecek.