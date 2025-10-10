TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kim Min-Jae hamlesi! Ocak ayında teklif yapılacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Kim Min Jae için devreye girmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki stoperin ara transfer döneminde kiralanması amaçlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçecek.
Bu doğrultuda savunmaya takviye planlayan sarı-lacivertlilerde Güney Koreli stoper Kim Min Jae gündeme geldi. Bu sezon Alman devi Bayern Münih'te daha az süre bulan ve geri planda kalan 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçilmesi düşünülüyor.
SKRINIAR'IN YANINA GEÇECEK
Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Kim Min Jae için Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye alabileceği aktarıldı. Deneyimli defansın, savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile yan yana oynaması planlanıyor.
Sol stoperde oynayabilen Kim Min Jae'nin de 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakacağı dile getirildi. Kim'in Fenerbahçe'yi çok sevdiği ve sürekli maçları takip ettiği vurgulandı.
SKRINIAR FORMÜLÜ
Alman kulübü Bayern Münih ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kim Min Jae için kiralama formülü devreye girecek. Fotomaç'ın haberine göre tıpkı geçen sezon Milan Skriniar transferinde olduğu gibi Güney Koreli stoperde de aynı yöntem uygulanacak. Fenerbahçe, Skriniar'ı da geçen sezon devre arasında PSG'den kiralamış, sezon sonunda da bonservisini almıştı.
FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKTI
Kim Min Jae, 2021-2022 sezonunda forma giydiği Fenerbahçe'de önemli izler bıraktı. 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan deneyimli stoper, 1 de gol attı. 2022-23 sezonu başında 20 milyon euroya İtalya'nın Napoli takımına giden Güney Koreli yıldız, taraftarların gönlünde taht kurdu.
BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI
Bayern Münih'te bu sezon geri planda kalan Kim Min Jae, sadece 6 maça çıktı. Bundesliga'da 2 maçta 1 asist yapan Kim, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada boy gösterdi. Diğer maçlarını da Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda oynayan 29 yaşındaki stoper, 326 dakika süre buldu. Bayern'de bu sezon stoper ikilisinde Upamecano ve Tah ikilisi daha çok şans buldu.