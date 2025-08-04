TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın Victor Osimhen hamlesinin ardından flaş bir girişimde bulundu. Kanarya'nın, Premier Lig'de forma giyen Sambacı yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)