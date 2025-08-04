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F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 14:10
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı hazırlıkları 13:39
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu 12:55
F.Bahçe'de son dakika! 2 transfer... F.Bahçe'de son dakika! 2 transfer... 12:51
G.Saray'dan dev transfer harekatı! İşte görüşülecek yıldızlar G.Saray'dan dev transfer harekatı! İşte görüşülecek yıldızlar 12:47
G.Saraylı isme Rusya'dan talip çıktı! G.Saraylı isme Rusya'dan talip çıktı! 11:42
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Okan Buruk'tan flaş forvet kararı! Icardi ve Osimhen... Okan Buruk'tan flaş forvet kararı! Icardi ve Osimhen... 11:08
İşte G.Saray'ın Kerem'den kazanacağı ücret! İşte G.Saray'ın Kerem'den kazanacağı ücret! 10:47
Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! 09:49
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor 08:54
F.Bahçe Kerem için resmen devrede! F.Bahçe Kerem için resmen devrede! 00:28
G.Saray, Frankowski'yi kiralık gönderdi! G.Saray, Frankowski'yi kiralık gönderdi! 00:28
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F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!
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