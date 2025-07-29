TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Skriniar tamam! İstanbul'a geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Slovak savunma oyuncusunun bonservisi için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, Skriniar'ı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtilirken deneyimli stoperin Feyenoord maçında sahada olacağı da iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)