Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampının ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 6. hazırlık maçında yarın (30 Temmuz) saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yaparken, mücadele 2-2 sona erdi. Portekiz'de ise 4 müsabaka oynadı; Portimonense'yi 2-1, Uniae Leiria'yı 2-0, Al Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Kanarya, Eusebio Cup'ta ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe, Lazio maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile kozlarını paylaşacak.