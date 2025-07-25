Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sol kanada bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Premier Lig'de forma giyen Hollandalı ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasının ardından kanatlardaki gücü azalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgeye takviye istedi. Yaklaşık 2 aydır çeşitli isimlerle temaslar kuruldu.

Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu isimlerden; Leroy Sane Galatasaray'ı, Marcus Rashford Barcelona'yı tercih etti. Bayern Münih de Kingsley Coman'ı bırakmadı.