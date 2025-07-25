TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Uçan Hollandalı! İşte transfer formülü...
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sol kanada bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Premier Lig'de forma giyen Hollandalı ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasının ardından kanatlardaki gücü azalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgeye takviye istedi. Yaklaşık 2 aydır çeşitli isimlerle temaslar kuruldu.
Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu isimlerden; Leroy Sane Galatasaray'ı, Marcus Rashford Barcelona'yı tercih etti. Bayern Münih de Kingsley Coman'ı bırakmadı.
Hal böyle olunca alternatif isimlere yönelindi. O kanat oyuncularından biri de West Ham'ın yıldızı Crysencio Summerville.
ÖZEK ADA'YA ÇIKARMA YAPACAK
1.74 boyundaki sol kanat için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, hafta başında Ada'nın yolunu tutacak ve İngiliz yetkililerle ilk görüşmeyi yapacak. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin hedefi; oyuncuyu kiralamak.
Geçen sezon başında Leeds United'dan 29 milyon euroya alınan 23 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da Summerville'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek ve planlarından bahsedecek.
FEYENOORD'DA YETİŞTİ AMA OYNAMADI
Crysencio Summerville, futbola Feyenoord altyapısında başladı. Ancak yıldız oyuncu, Feyenoord'un A Takımı'nda hiç forma giyemedi. Hollanda ekibinin altyapısından Leeds'in U23 Takımı'na transfer oldu. 1 yıl sonra da Leeds'in A Takımı'na yükseldi. 20 yaşındayken de West Ham'a transfer oldu.
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Leeds'te 89 maça çıkan Summervile, 25 gol, 13 asistlik performansıyla 38 gollük katkı sağladı.