Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMAYI SEVİYORUM"

"Büyük bir sakatlık yaşadım. Ama sonrasında o süreçte çok sıkı çalıştım geri dönmek için. Tatilde de çok fazla çalıştım. Buraya geleli 2.5 sene oluyor. Fenerbahçe, benim kalbimde yer etti. Kulüp ve camia için savaşmaktan, Fenerbahçe için iyi futbol oynamaktan, katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Bunu yapmayı seviyorum. Şimdi taraftarımızı mutlu etme vakti. Şampiyon olmamız gerekiyor. Ben de şampiyon olmak istiyorum. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. İnşallah şampiyon oluruz. Büyük sakatlığım oldu ama küçük sakatlıklarım da oldu. Vücudum hızlı bir şekilde toparlıyor. Sakatlandıktan sonra çok fazla çalışıyorum. Hızlı efor sarf ediyorum sakatlıktan dönmek adına. Bunu hem kulübüm hem de kendim için yapmaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde geri dönmek güzel, vücudumun hızlı bir şekilde toparladığını düşünüyorum."

"MOURINHO ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM"

"Hocamız gerçekten çok iyi bir insan. Onunla çalışmayı çok seviyorum. Saha dışında da güzel bir iletişimimiz var. Kendisi normal biri. İletişime açık, her konu hakkında konuşabilirsiniz onunla. Sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamızla çalışmayı çok seviyorum. Belki de bu gelişme ve çalışma isteğini gördüğünde bu iletişim pekişiyor olabilir. Onunla çalışmaktan mutluyum. Umarım bu yıl birlikte şampiyon oluruz."

"STOPER OYNAMAYI TERCİH EDİYORUM"

Jayden Oosterwolde: "Hayatım boyunca, kariyerim boyunca iki pozisyonda da oynayabilen bir oyuncuydum. Stoperde oynayınca da keyif alıyorum. İki pozisyonda oynamaktan da keyif alıyorum. Yeni kontrattan önce stoperde oynamak için düşüncelerimi söylemiştim. Hocamız nerede isterse orada görev alabilirim. Şu anda tercihim stoper olarak oynamak."

"HOLLANDA TAKIMI İLE EŞLEŞMEK GÜZEL OLDU"

"Feyenoord'un çıkması güzel oldu. Hollanda'dan bir takım. Ailemi de görme fırsatım olacak. Bu anlamda da mutlu edici benim için. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım iki maçı da kazanabiliriz."

"MİLLİ TAKIMIMDA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Hala hayalim, isteğim Hollanda Milli Takımı'nda oynamak. Orada kendimi gösterebileceğimi düşünüyorum. Bu anlamda çalışıyorum. Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istiyorum."