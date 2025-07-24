TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde flaş isimleri kadrosuna katmayı başaran Kanarya'nın son olarak Norveçli genç yetenek için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe listesine yıldız oyuncuların yanı sıra yüksek potansiyelli gençleri de ekliyor.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin menajerler tarafından önerilen Sindre Walle Egeli ile ilgilendiği öğrenildi.
Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilk teması kuran Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında.
Yüksek top tekniği ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Danimarka ekibiyle çıktığı 33 maçta 9 gol,8 asistle 17 gole katkı sağladı.
Genç oyuncu bu sezon forma giydiği ilk maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.