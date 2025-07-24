TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde flaş isimleri kadrosuna katmayı başaran Kanarya'nın son olarak Norveçli genç yetenek için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin detayları...