Fenerbahçe'de transfer zirvesi gerçekleşti

Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi, Portekiz’de bir araya gelerek transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. İşte detaylar...