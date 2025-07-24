Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önderliğinde transfer zirvesi gerçekleşti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi, transfer süreçlerine ilişkin toplantıda Portekiz'de bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.
Başkanımız Ali Y. Koç, Teknik Direktörümüz José Mourinho, Futbol Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı kapsamında Portekiz'de bir araya geldi. pic.twitter.com/C9QywqalQ4— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2025